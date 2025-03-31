Силовики накрыли интим-салон под Челябинском и поймали двух проституток

Девушек с низкой социальной ответственностью увезли в отделение.Сотрудники полиции Копейска в рамках профилактических мероприятий провели рейд, направленный на пресечение незаконного оказания интимных услуг.
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