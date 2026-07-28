Российская «Рука» насобирает «птичек» ВСУ

Специалисты 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» Вооруженных сил России создали наземный робототехнический комплекс (НРТК) РТК-300 «Рука» грузоподъемностью до 40 килограммов.
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