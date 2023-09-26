За неделю спасатели вывели из подмосковных лесов около 200 жителей региона

За минувшую неделю 198 человек заблудились в лесах Подмосковья. Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов, рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.