Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» стала самым дорогим лотом вечерних торгов Christie's в Лондоне 14 октября.
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