Хуснуллин: отрасль строительства России с начала года выросла до рекордных 11%

По итогам 2023 года в России введут в эксплуатацию 108 миллионов квадратных метров жилья. Строительная отрасль даже без учета декабря приросла на рекордные 11%, заявил на совещании с регионами вице-премьер Марат Хуснуллин.
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