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Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Италия – Япония. Коччаретто играет с Шибахарой, Паолини встретится с Учиджимой

Кубок Билли Джин Кинг Малага, Испания 13 – 20 ноября 2024 Крытые корты, хард 1/4 финала Япония – Италия Ена Шибахара (Япония) – Элизабетта Коччаретто (Италия) Моюка Учидижма (Япония) – Жасмин Паолини (Италия) Суко Аояма / Эри Ходзуми (Япония) – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия) Польша – Чехия Австралия – Словакия Канада – Великобритания.

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