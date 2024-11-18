Бизнесмен Рамасвами заявил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США

Несколько федеральных ведомств США будут закрыты после начала работы Министерства эффективности. Об этом заявил предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит новое министерство вместе с миллиардером Илоном Маском.
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