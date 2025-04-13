Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Озверевшие маньяки и скот🤮💩🤬Победа однозначно будет за нами💯👊🙏🇷🇺Короли мародёров:...
  • Амара Карпова
    Надо сделать, чтоб информация дошла до президента💯💯🙏🙏🙏Господи Помоги🙏Скандал в Воронеж...
  • Анатолий Анатольев
    Лучшие МРАЗИ на земле и не надо ЭТО жалеть!!!Короли мародёров:...

Разоблачение Трампа. "Стратегии агента Дональда по выявлению вшивых в бане". Мир в панике

Разоблачение Трампа. "Стратегии агента Дональда по выявлению вшивых в бане". Мир в панике

Царьград Коллаж Царьграда "Качели" с тарифами ставят три диагноза Трампу: шизофреник, мошенник, шоумен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Трамп молотдец,а вот редакторов Царьграда пора в клинику Кмщенко представить на вменяемость!
Ответить
2 час.
Талгат Жумабеков
Трамп должен остановить развитие Китая не воюя с Китаем и для этого он должен сделать 2 вещи первое ликвидировать доллар как мировые деньги чтобы все кто накопил доллары разорились главное Китай и второе он должен дать свободу Германии и Японии чтобы они могли делать оружие и армию и тогда можно развязать войну везде но чтобы США не воевали  и поэтому война в Украине закончится и будут войны с афганистаном и в других местах чтобы все бежали в США но конечно остановить развитие Китая у них не получится но другого пути у них нет. Сделать новый 1945г. когда все в разрухе а США первая экономика мира у них не получится.
Ответить
2 час.
Владимир Соловьев
ТОРГОВЛЯ ТРАМПА С ОСТАЛЬНЫМ МИРОМ БУДЕТ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЕГО ПРАВЛЕНИЯ И, МОЖЕТ, ЕЩЁ 4 ГОДА, ЕСЛИ ПРОЛЕЗЕТ ЕГО КОНСТИТУЦИОННАЯ ПОПРАВКА ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА НА ТРЕТИЙ СРОК. СТРАНАМ БРИКС ЕСТЬ НАД ЧЕМ ДУМАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ!
Ответить
46 мин.
наверх