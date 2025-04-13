Разоблачение Трампа. "Стратегии агента Дональда по выявлению вшивых в бане". Мир в панике

Талгат Жумабеков

Трамп должен остановить развитие Китая не воюя с Китаем и для этого он должен сделать 2 вещи первое ликвидировать доллар как мировые деньги чтобы все кто накопил доллары разорились главное Китай и второе он должен дать свободу Германии и Японии чтобы они могли делать оружие и армию и тогда можно развязать войну везде но чтобы США не воевали и поэтому война в Украине закончится и будут войны с афганистаном и в других местах чтобы все бежали в США но конечно остановить развитие Китая у них не получится но другого пути у них нет. Сделать новый 1945г. когда все в разрухе а США первая экономика мира у них не получится.