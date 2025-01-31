Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах

В авиакатастрофе на территории США погибли чемпионы мира в составе сборной РФ по парному фигурному катанию Евгений Шишковой и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская, россияне здесь жили и работали.
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