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Инстасамка, Мари Краймбрери и Мот споют песни Валерии в трибьют-концерте

Инстасамка, Мари Краймбрери и Мот споют песни Валерии в трибьют-концерте

Концерт «Трибьют Валерии» состоится на «Live Арене» 17 апреля 2024 года. В этот вечер прозвучат самые известные хиты Валерии «Часики», «Ты грустишь», «Не обижай меня», «Нежность», «Рига-Москва», «Маленький самолёт» и др.

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