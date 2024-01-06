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США передают Украину на баланс Европы

США передают Украину на баланс Европы

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона и одно из первых лиц США, заявил, что денег от Соединённых Штатов Украина больше не получит.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Нет никакого будущего у Украины. А если Украина перейдет на баланс Европы. то Европе конец придет из-за долгов Украины.
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15 час.
Aнатолий Райков
Как будто не знают с чего это началось.Сначала,Хрущёв со своей амнистией.Потом Горбачёв со своей перестройкой.И завершил всё это дело Ельцин в Беловежской пуще.Вот и США и Наглия выпендриваются.
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11 час.
Наталия
Уход США из Украины  абсолютно закономерен и предсказуем. Это нормальный для них стиль- сначала все разворотить, поставить с ног на голову, убрать или, лучше, физически уничтожить неугодных лидеров, максимально нажиться на этом, а потом, когда РАСХОДЫ начинают превышать ДОХОДЫ, просто умыть руки.  Яркие примеры-  Ирак, Афганистан, Ливия... Только с Сирией и Белоруссией у них случился облом.
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10 час.

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