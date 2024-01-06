США передают Украину на баланс Европы

Как будто не знают с чего это началось.Сначала,Хрущёв со своей амнистией.Потом Горбачёв со своей перестройкой.И завершил всё это дело Ельцин в Беловежской пуще.Вот и США и Наглия выпендриваются.

Наталия

Уход США из Украины абсолютно закономерен и предсказуем. Это нормальный для них стиль- сначала все разворотить, поставить с ног на голову, убрать или, лучше, физически уничтожить неугодных лидеров, максимально нажиться на этом, а потом, когда РАСХОДЫ начинают превышать ДОХОДЫ, просто умыть руки. Яркие примеры- Ирак, Афганистан, Ливия... Только с Сирией и Белоруссией у них случился облом.