Джон Кирби, официальный представитель Пентагона и одно из первых лиц США, заявил, что денег от Соединённых Штатов Украина больше не получит.
США передают Украину на баланс Европы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Нет никакого будущего у Украины. А если Украина перейдет на баланс Европы. то Европе конец придет из-за долгов Украины.
Ответить
15 час.
Aнатолий Райков
Как будто не знают с чего это началось.Сначала,Хрущёв со своей амнистией.Потом Горбачёв со своей перестройкой.И завершил всё это дело Ельцин в Беловежской пуще.Вот и США и Наглия выпендриваются.
Ответить
11 час.
Наталия
Уход США из Украины абсолютно закономерен и предсказуем. Это нормальный для них стиль- сначала все разворотить, поставить с ног на голову, убрать или, лучше, физически уничтожить неугодных лидеров, максимально нажиться на этом, а потом, когда РАСХОДЫ начинают превышать ДОХОДЫ, просто умыть руки. Яркие примеры- Ирак, Афганистан, Ливия... Только с Сирией и Белоруссией у них случился облом.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии