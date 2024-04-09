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Салливан назвал нонсенсом заявление СК РФ о финансировании терактов США

Салливан назвал нонсенсом заявление СК РФ о финансировании терактов США

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан критически высказался о решении Следственного комитета России возбудить уголовное дело против официальных лиц США и стран НАТО за финансирование терроризма.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Да, нонсенс, но всё таки финансируют!
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Главное в работе Салливана-больше врать и выкручиваться: Я НИ Я И КОРОВА НЕ МОЯ...
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9 час.

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