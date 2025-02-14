«Быть собой — это не стыдно» Как Бриджит Джонс изменила несколько поколений женщин всего мира?

Скандально огромные трусы, неуместный наряд плейбоевского кролика на вечеринке и ведро мороженого в постели — Рене Зеллвегер в роли главной героини фильма «Дневник Бриджит Джонс» стала грустной клоунессой женского взросления и показала в комедиях то, что не показывал никто.
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