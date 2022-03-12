Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1-й тур. «Сарыарка» сыграет с «Алтай-Торпедо», «Торпедо» против «Номада» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1-й тур. «Сарыарка» сыграет с «Алтай-Торпедо», «Торпедо» против «Номада» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.  Таблица здесь, статистика здесь.

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