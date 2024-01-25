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Аксёнов изменил процедуру пересечения границы Крыма и Херсонской области

Аксёнов изменил процедуру пересечения границы Крыма и Херсонской области

На границе между Крымом и Херсонской областью введён особый режим перемещения. Согласно указу главы РК Сергея Аксёнова, изменения должны помочь локализовать угрозы безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики Крым.

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