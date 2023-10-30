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Всё гениальное написано за нас, до нас и про нас...

Всё гениальное написано за нас, до нас и про нас...

Lucy Dickerson. "Мальчик! То, что произошло сегодня утром, – это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника.

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