Электромобили: какие преимущества делают их все более востребованными

Электрические автомобили постепенно становятся заметной частью современного транспорта. Развитие аккумуляторных технологий, увеличение запаса хода и расширение зарядной инфраструктуры делают их более удобными для повседневной эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)