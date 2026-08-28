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Электромобили: какие преимущества делают их все более востребованными

Электромобили: какие преимущества делают их все более востребованными

Электрические автомобили постепенно становятся заметной частью современного транспорта. Развитие аккумуляторных технологий, увеличение запаса хода и расширение зарядной инфраструктуры делают их более удобными для повседневной эксплуатации.

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