Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Кто такой варвар , дикарь ? Варвар не знает о ПРАВИЛАХ вежливости , о нормах правильного поведения в обществе... Поэт...«Это недочеченец,...
  • Владимир Амосов
    Название "Украина"  навеки стала нарицательным словом, как и "власовцы",  для всего русского мира. Ни тех, ни других ...«Можно было сверн...
  • Модест
    Зачем нам всё время вытаскивают эту хохляцкую кошёлку? Очередной Ковтун?  Так у нас своя монтян есть, ажно директор р...Татьяна Монтян: З...

Кикабидзе исполнилось бы 86. Почему он стал тогда таким русофобом

Кикабидзе исполнилось бы 86. Почему он стал тогда таким русофобом

Сегодня Вахтангу Кикабидзе исполнилось бы 86 лет. Любимейший советский актер. И столь же отъявленный русофоб, каких еще поискать надо было — не сыщешь… Что ни слово о России и Путине – так только агрессия, шипение и воспоминания про многолетнюю оккупацию грузинского народа А вы заметии одну особенность? Был Кикабидзе, который вроде бы по всем законам культуры должен был объединять Россию и Грузию — и наши отношения были хуже не придумаешь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина 123
По моему у него русофобия от старческой деменции проявилась. Сплошь противоречивые суждения и обиды вселенского масштаба, как бывает у многих малых народов и стран. А песни его нравятся, слушаю, правда при этом всегда вспоминаю о его ненависти к России.
Ответить
14 час.
Meerflieger
Старческий маразм
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх