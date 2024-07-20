Сегодня Вахтангу Кикабидзе исполнилось бы 86 лет. Любимейший советский актер. И столь же отъявленный русофоб, каких еще поискать надо было — не сыщешь… Что ни слово о России и Путине – так только агрессия, шипение и воспоминания про многолетнюю оккупацию грузинского народа А вы заметии одну особенность? Был Кикабидзе, который вроде бы по всем законам культуры должен был объединять Россию и Грузию — и наши отношения были хуже не придумаешь.