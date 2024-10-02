Региональные операторы УрФО рассказали, какие мусоровозы им нужны в работе

КУРГАН, 2 октября, ФедералПресс. Транспортировщики твердых коммунальных отходов в регионах УрФО и курганский производитель мусоровозов обменялись опытом в области производства и использования коммунальной спецтехники.
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