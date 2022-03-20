СМИ узнали о гибели грузинских военных на Украине

На Украине погибли три гражданина Грузии, которые воевали на стороне Украины, сообщают СМИ.По данным грузинской телекомпании «Мтавари архи», Гия Бериашвили и Давид Ратиани погибли в городе Ирпень (Киевская область), а Бахва Чикобава — в Мариуполе.