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Военное обозрение

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Белый дом негативно отреагировал на инициативу спикера палаты представителей обсудить выделение средств Израилю без выделения таковых Украине

Белый дом негативно отреагировал на инициативу спикера палаты представителей обсудить выделение средств Израилю без выделения таковых Украине

Майк Джонсон заявил, что палата готова обсуждать выделение Израилю 17 млрд долларов.

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