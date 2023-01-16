Мобилизованные предприниматели будут освобождены от статистической отчетности

Призванные в рамках мобилизации предприниматели будут освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения службы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на публикацию на сайте Правительства России.
Призванные в рамках мобилизации предприниматели будут освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения службы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на публикацию на сайте Правительства России.
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