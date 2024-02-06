Бывший завхоз красноярского СК украл 3 миллиона на фейковых ремонтах

Бывшего руководителя технического отдела обеспечения Следственного комитета в Красноярске приговорили почти к четырем годам лишения свободы за фиктивный ремонт помещений, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры по СФО.
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