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Прервут свои новогодние каникулы: как работают банки в новогодние праздники 2025

Прервут свои новогодние каникулы: как работают банки в новогодние праздники 2025

Прервут свои новогодние каникулы: как работают банки в новогодние праздники 2025 Ольга БезродняяКак будут работать банки в новогодние праздник 2025, волнует многих граждан, потому что и в такие дни нужно совершать финансовые операции.

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