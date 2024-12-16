Прервут свои новогодние каникулы: как работают банки в новогодние праздники 2025 Ольга БезродняяКак будут работать банки в новогодние праздник 2025, волнует многих граждан, потому что и в такие дни нужно совершать финансовые операции.
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