В Госдуме вступились за работников «Хлебозавода Балашихи»

Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к главе Роструда с требованием проверить условия труда на «Хлебозаводе Балашихи» холдинга «Коломенский»: сотрудники жалуются на отсутствие вентиляции, жару в цехах до 40 градусов, задержки зарплаты и давление на созданный ими профсоюз, передает корреспондент RTVI.
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