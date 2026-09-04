В Госдуме вступились за работников «Хлебозавода Балашихи»

Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к главе Роструда с требованием проверить условия труда на «Хлебозаводе Балашихи» холдинга «Коломенский»: сотрудники жалуются на отсутствие вентиляции, жару в цехах до 40 градусов, задержки зарплаты и давление на созданный ими профсоюз, передает корреспондент RTVI.