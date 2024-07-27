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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» после срыва трансфера Вендела предложил 16 млн евро за Риоса из «Палмейраса»

«Галатасарай» после срыва трансфера Вендела предложил 16 млн евро за Риоса из «Палмейраса»

Стамбульцы переключились на 24-летнего игрока сборной Колумбии после срыва трансфера полузащитника «Зенита» Вендела.

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