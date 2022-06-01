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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь ракет из «Града»

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь ракет из «Града»

Обстрел Петровского района Донецка совершили вооруженные силы Украины, 1 июня сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном Telegram-канале.

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