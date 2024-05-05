Очень интересная и поучительная история получилась из попытки Запада сделать Россию (да и практически весь остальной мир) зависимой от него.
Как Запад медведя поймал или неожиданная зависимость
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Владимир Соловьев
ДЛЯ ЗАПАДА ОСТАЛЬНОЙ МИР - ТУЗЕМЦЫ!
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14 час.
Наиль Бакиров
Есть много способов разбудить и выгнать медведя из берлоги , но не существует ни одного , чтобы загнать его обратно !!! Бедненькие , мне жалко вас... (или нет ? )
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14 час.
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