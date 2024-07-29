Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Серж Шиловский
    Украина по Крыму сама ударить не может, постоянно самолёт-разведчик летает над Черным морем, да и где Украина может с...Хотели сбить само...
  • Юрий анин
    Хотели сбить само...
  • Игорь Чернов
    Такое уже было,когда украинцы сбили малайзийский самолёт по ошибке посчитав,что это борт номер один с Путиным.Хотели сбить само...

Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ТОЛЬКО ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ… Открытие французской Олимпиады всех впечатлило, конечно. Сатанисты, трансвеститы (запрещены на территории РФ), всё такое.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
А давайте Губерниева с Тарасовой оставим во Франции насовсем. Россия без них обойдется на раз
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2 час.
Наталия
Главное, чтобы Россия опять не наступила на прежние грабли и не поверила Западу, если снова нас поманят пальчиком в эту &quot;толерантную&quot; семью. А что касается  этой парочки- наплевать и забыть.
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1 час.
Виктор Шилин
И ведь верно ,побегут. Грустно ,стыдно, обидно. Почему побегут? А пригласите Меладзе, Пугачку ,галкина и залы будут полные. Безпринцыпные  либерасты рулят, губеры и тарасихи на ТВ экранах, Бадоева и Светлаков с Ревой &quot;на коне&quot;. И все норм.
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31 мин.

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