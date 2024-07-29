Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь
ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ТОЛЬКО ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ…
Открытие французской Олимпиады всех впечатлило, конечно. Сатанисты, трансвеститы (запрещены на территории РФ), всё такое.
Комментарии
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А давайте Губерниева с Тарасовой оставим во Франции насовсем. Россия без них обойдется на раз
Главное, чтобы Россия опять не наступила на прежние грабли и не поверила Западу, если снова нас поманят пальчиком в эту "толерантную" семью. А что касается этой парочки- наплевать и забыть.
И ведь верно ,побегут. Грустно ,стыдно, обидно. Почему побегут? А пригласите Меладзе, Пугачку ,галкина и залы будут полные. Безпринцыпные либерасты рулят, губеры и тарасихи на ТВ экранах, Бадоева и Светлаков с Ревой "на коне". И все норм.
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