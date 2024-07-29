Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

t tatyanadavydkina А давайте Губерниева с Тарасовой оставим во Франции насовсем. Россия без них обойдется на раз

Наталия Главное, чтобы Россия опять не наступила на прежние грабли и не поверила Западу, если снова нас поманят пальчиком в эту "толерантную" семью. А что касается этой парочки- наплевать и забыть.