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Военные новости ★ спецоперация

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Украинское подполье сообщило подробности ночного удара ВС России по Николаевской области

Украинское подполье сообщило подробности ночного удара ВС России по Николаевской области

ВС России нанесли серию ударов по Николаевской области, поразив пункт временной дислокации украинских военных.

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