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Байден не жалеет бензина для поддержки своей президентской кампании

Байден не жалеет бензина для поддержки своей президентской кампании

Байден не жалеет бензина для поддержки своей президентской кампании Согласно данным управления энергетической информации США, запасы бензина в хранилищах страны находятся на самом низком недельном уровне за последние 5 лет.

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