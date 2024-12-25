«Отделался испугом»: челябинский экс-замгубернатора отбился от многомиллионного иска за ДТП

Бывший замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов, признанный виновным в ДТП, в котором пострадала студентка из Свердловской области Анастасия Вяткина, должен выплатить потерпевшей менее 2 млн рублей.
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