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За будущее русского вратаря во Франции страшно. После такого Сафонов не вернется в ворота?

За будущее русского вратаря во Франции страшно. После такого Сафонов не вернется в ворота?

Феерия Доннаруммы в серии пенальти!В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «ПСЖ» не порадовали болельщиков обилием голов.

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