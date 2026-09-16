«Раньше у Овечкина была Putin Team, Саша знает, что делает» - Роднина. «Русофобов везде полно, а руководство «Вашингтона» - молодцы» - Кожевников

Вчера «Вашингтон Кэпиталз» разослал СМИ сообщение по поводу участия капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России»: «Александр Овечкин - гражданин России, который проводит межсезонье со своей семьей в Москве и будет жить там по завершении карьеры.