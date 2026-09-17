Почему поляки во всех своих неудачах винят Россию?

Польша и Россия — соседи, чья история насчитывает века соперничества, обид и взаимных претензий. Но есть в этой истории особенность: в польской коллективной памяти именно Россия предстаёт главным виновником всех национальных катастроф — от разделов XVIII века до поражения в 1939 году.