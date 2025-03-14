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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «В сезоне 24 пятницы – можете спрашивать что угодно, я не отвечу»

Лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что не видит смысла в интервью после первых тренировок.

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