Захарова оценила футболку Зеленского с призывом «уменьшить Россию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он появляется в футболке с надписью make Russia small again ("сделаем Россию снова маленькой").
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