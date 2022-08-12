СП: У Британской разведки нашлась своя версия последствий взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму

Собственную версию последствий взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму озвучила разведка Великобритании. Она уверена, что оказались уничтожены пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых истребителя Су-30, передает Свободная Пресса.