На Багамах нашли затонувшую флотилию работорговцев

Археологи обнаружили обнаружены 14 парусников, доставлявших рабов из Африки в Америку. У побережья Багамских островов нашли 14 затонувших кораблей, которые несколько веков назад участвовали в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии