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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО

Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО

Одним из важных этапов подготовки военнослужащих по контракту штурмовых подразделений стали занятия по ориентированию на местности, чтобы каждый мог всегда ориентироваться по карте в любое время суток.

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