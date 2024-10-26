Сбежавшие из ИК-2 Липецка были осуждены за изнасилование и наркотики

Двое из шести беглецов липецкой колонии общего режима № 2 имеют судимость за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование и один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним, оповести собеседник информагентства «ТАСС» из правоохранительных органах.