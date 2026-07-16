Водолацкий заявил, что в Финляндии растет число недовольных политикой Стубба

Число финнов, недовольных политикой президента Александра Стубба, постоянно растет. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).