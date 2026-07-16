Число финнов, недовольных политикой президента Александра Стубба, постоянно растет. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).
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