Главное, чтобы не белый. Френч который поможет стильно выделиться

Френч или французский маникюр хоть раз в жизни делала каждая женщина. Правда, в последнее время, он заметно сдал позиции и теперь те, кто хочет что-то натуральное на ногтях, покрывают их базой, нюдовым гель-лаком или прозрачным.
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