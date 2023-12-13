Вице-губернатор Куимов проверит владимирскую школу №40 после слов директора о низких зарплатах

Директор школы №40 Дмитрий Кушпита рассказал, что учителя получают ставку ниже минимальной зарплаты.Заместитель губернатора по образованию Владимир Куимов на пресс-конференции обвинил директора владимирской школы №40 Дмитрия Кушпиту во вранье и пообещал прийти в школу с проверками.