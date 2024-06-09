Захарова: процесс делистинга талибов вызван важностью контактов с ними

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что работа по делистингу - исключению движения "Талибан" из списка нежелательных организаций опирается на необходимость контактов Москвы с ними.
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