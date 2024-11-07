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В Ростове автобус на скорости разбил несколько легковушек и врезался в грузовик

В Ростове автобус на скорости разбил несколько легковушек и врезался в грузовик

Предварительно, никто не пострадал.В Ростове-на-Дону 6 ноября произошла авария с участием пассажирского общественного транспорта в районе ГПЗ-10.

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