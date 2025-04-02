В Китае позитивно оценили встречу Путина с главой МИД страны

Доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета Сунь Сювэнь положительно оценила новый виток двусторонних отношений РФ и КНР на фоне встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И в Москве.
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