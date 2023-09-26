Политолог Шаповалов: Нацистские выходки уже стали нормой на Западе

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отреагировал на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что инцидент с приглашением экс-бойца дивизии СС "Галичина" в канадский парламент был "российской пропагандой".
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