Колосс Родосский: загадки самой монументальной статуи Древнего мира

Почему весь мир до сих пор обсуждает статую, которая просуществовала всего пятьдесят четыре года больше двух тысяч лет назад? Что такого уникального было в этом внушительном древнем сооружении? Я говорю о Колоссе Родосском.
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