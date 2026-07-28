В России прокомментировали изменение отношения Трампа к Зеленскому

России не следует обращать внимание на перепады настроения президента США Дональда Трампа, поскольку у страны есть свои задачи, а западные партнеры накручивают американского лидера ложными данными, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.