В России прокомментировали изменение отношения Трампа к Зеленскому

России не следует обращать внимание на перепады настроения президента США Дональда Трампа, поскольку у страны есть свои задачи, а западные партнеры накручивают американского лидера ложными данными, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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